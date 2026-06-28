Cinéma Arudy In waves Cinéma Saint Michel Arudy

Arudy

Cinéma Arudy In waves

Cinéma Saint Michel 11 rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 18:00:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

1h 31min | Animation, Drame, Romance

De Phuong Mai Nguen | Par Fanny Burdino, Samuel Doux

Avec Lyna Khoudri, Paul Kircher, Rio Vega

À Los Angeles, AJ, lycéen discret, rencontre Kristen. Elle est passionnée de surf, lui de skateboard et de dessin. Ils tombent follement amoureux ; un avenir heureux se profile. Mais tout bascule lorsque Kristen tombe malade. Ensemble, ils se lancent dans un combat contre l’adversité, portés par la force de leur amour, leurs amis et leur passion désormais commune pour le surf et l’océan.

Adaptation du roman graphique d’AJ Dungo (2019).

Séance précédée d’un court-métrage .

Cinéma Saint Michel 11 rue Saint-Michel Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinemarudy64@orange.fr

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English : Cinéma Arudy In waves

L’événement Cinéma Arudy In waves Arudy a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées