Cinéma Arudy In waves Cinéma Saint Michel Arudy
Cinéma Arudy In waves Cinéma Saint Michel Arudy vendredi 24 juillet 2026.
Arudy
Cinéma Arudy In waves
Cinéma Saint Michel 11 rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 18:00:00
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
1h 31min | Animation, Drame, Romance
De Phuong Mai Nguen | Par Fanny Burdino, Samuel Doux
Avec Lyna Khoudri, Paul Kircher, Rio Vega
À Los Angeles, AJ, lycéen discret, rencontre Kristen. Elle est passionnée de surf, lui de skateboard et de dessin. Ils tombent follement amoureux ; un avenir heureux se profile. Mais tout bascule lorsque Kristen tombe malade. Ensemble, ils se lancent dans un combat contre l’adversité, portés par la force de leur amour, leurs amis et leur passion désormais commune pour le surf et l’océan.
Adaptation du roman graphique d’AJ Dungo (2019).
Séance précédée d’un court-métrage .
Cinéma Saint Michel 11 rue Saint-Michel Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinemarudy64@orange.fr
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English : Cinéma Arudy In waves
L’événement Cinéma Arudy In waves Arudy a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées
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