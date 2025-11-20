Cinéma Arudy Insaisissable 3 Cinéma Saint Michel Arudy

Cinéma Arudy Insaisissable 3

Cinéma Saint Michel 11 Rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Début : 2025-12-11

fin : 2025-12-11

2025-12-11

1h53 Thriller, Aventures, Comédie.

De Ruben Fleischer, avec Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Dave Franco, Isla Fisher, Justice Smith.

Les Cavaliers sont de retour pour le braquage le plus impressionnant jamais imaginé ! Accompagnés d’un groupe de jeunes magiciens qui espèrent suivre leur trace, ils vont devoir repousser les limites de l’illusion pour orchestrer leur tour le plus spectaculaire dérober le joyau le plus précieux du monde des mains d’une redoutable organisation criminelle… .

