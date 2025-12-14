Cinéma Arudy Jean Valjean Cinéma Saint Michel Arudy

Cinéma Arudy Jean Valjean

Cinéma Saint Michel 11 Rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Début : 2025-12-21

fin : 2025-12-21

2025-12-21

1h 38min | Drame, Historique

De Eric Besnard | Par Eric Besnard

Avec Grégory Gadebois, Bernard Campan, Alexandra Lamy

1815. Jean Valjean sort du bagne, brisé, rejeté de tous. Errant sans but, il trouve refuge chez un homme d’Église, sa sœur et leur servante. Face à cette main tendue, Jean Valjean vacille et, dans cette nuit suspendue, devra choisir qui il veut devenir.

D’après l’œuvre Les Misérables de Victor Hugo. .

cinemarudy64@orange.fr

