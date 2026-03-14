Cinéma Arudy Jumpers Cinéma Saint Michel Arudy

Cinéma Arudy Jumpers

Cinéma Saint Michel 11 rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-07

fin : 2026-04-07

Date(s) :

2026-04-07

1h45 Apartir de 6 ans. Animation de Daniel Chong.

Mabel, une adolescente passionnée par les animaux, saute (littéralement) sur l’occasion d’essayer une nouvelle technologie révolutionnaire permettant de communiquer avec eux d’une manière totalement inédite… en se glissant dans la peau d’une adorable femelle castor. Conçu par des scientifiques visionnaires, ce dispositif permet de transférer la conscience humaine dans le corps de robots-animaux plus vrais que nature. Mabel se lance alors dans une aventure unique et riche en découvertes au cœur du règne animal. .

Cinéma Saint Michel 11 rue Saint-Michel Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinemarudy64@orange.fr

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English : Cinéma Arudy Jumpers

L’événement Cinéma Arudy Jumpers Arudy a été mis à jour le 2026-03-12 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées