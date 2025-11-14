Cinéma Arudy Kaamelott Deuxième volet (Partie 1) Cinéma Saint Michel Arudy

Cinéma Arudy Kaamelott Deuxième volet (Partie 1)

Cinéma Saint Michel 11 rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date :

Début : 2025-11-14

fin : 2025-11-14

Date(s) :

2025-11-14

2h 19min Aventure, Comédie, Historique.

De Alexandre Astier. Par Alexandre Astier.

Avec Alexandre Astier, Anne Girouard, Jean-Christophe Hembert.

Les Dieux sont en colère contre Arthur ! Après la destruction de Kaamelott, son refus obstiné de tuer Lancelot précipite le Royaume de Logres à sa perte. Il réunit ses Chevaliers, novices téméraires et vétérans désabusés, autour de la Nouvelle Table Ronde et les envoie prouver leur valeur aux quatre coins du Monde, des Marais Orcaniens aux terres glacées du Dragon Opalescent. .

Cinéma Saint Michel 11 rue Saint-Michel Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinemarudy64@orange.fr

