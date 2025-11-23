Cinéma Arudy La bonne étoile Cinéma Saint Michel Arudy

Cinéma Arudy La bonne étoile

Cinéma Saint Michel 11 rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-11-23

fin : 2025-11-23

2025-11-23

1h40 Comédie dramatique.

De Pascal Elbé, avec Benoît Poelvoorde, Audrey Lamy, Zabou Breitman, David Talbot, Hugo Becker.

France 1940, Jean Chevalin et sa famille vivent dans la misère après que ce dernier a jugé bon de … déserter ! La situation n’est plus tenable. Convaincu que certains s’en sortent mieux, Chevalin a une brillante idée se faire passer pour juifs afin de bénéficier de l’aide des passeurs pour accéder à la zone libre. De malentendus en révélations, il va entrainer sa famille dans ce grand périple qui déconstruira ses préjugés un à un… .

Cinéma Saint Michel 11 rue Saint-Michel Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinemarudy64@orange.fr

