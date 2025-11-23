Cinéma Arudy La bonne étoile Cinéma Saint Michel Arudy
Cinéma Arudy La bonne étoile Cinéma Saint Michel Arudy dimanche 23 novembre 2025.
Cinéma Arudy La bonne étoile
Cinéma Saint Michel 11 rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-23
fin : 2025-11-23
Date(s) :
2025-11-23
1h40 Comédie dramatique.
De Pascal Elbé, avec Benoît Poelvoorde, Audrey Lamy, Zabou Breitman, David Talbot, Hugo Becker.
France 1940, Jean Chevalin et sa famille vivent dans la misère après que ce dernier a jugé bon de … déserter ! La situation n’est plus tenable. Convaincu que certains s’en sortent mieux, Chevalin a une brillante idée se faire passer pour juifs afin de bénéficier de l’aide des passeurs pour accéder à la zone libre. De malentendus en révélations, il va entrainer sa famille dans ce grand périple qui déconstruira ses préjugés un à un… .
Cinéma Saint Michel 11 rue Saint-Michel Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinemarudy64@orange.fr
English : Cinéma Arudy La bonne étoile
German : Cinéma Arudy La bonne étoile
Italiano :
Espanol : Cinéma Arudy La bonne étoile
L’événement Cinéma Arudy La bonne étoile Arudy a été mis à jour le 2025-11-17 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées