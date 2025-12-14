Cinéma Arudy La condition Cinéma Saint Michel Arudy

Cinéma Arudy La condition

Cinéma Saint Michel 11 rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-11

fin : 2026-01-11

Date(s) :

2026-01-11

1h 43min | Comédie dramatique, Historique

De Jérôme Bonnell | Par Jérôme Bonnell

Avec Swann Arlaud, Galatea Bellugi, Louise Chevillotte

C’est l’histoire de Céleste, jeune bonne employée chez Victoire et André, en 1908. C’est l’histoire de Victoire, de l’épouse modèle qu’elle ne sait pas être. Deux femmes que tout sépare mais qui vivent sous le même toit, défiant les conventions et les non-dits. .

Cinéma Saint Michel 11 rue Saint-Michel Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinemarudy64@orange.fr

English :

L’événement Cinéma Arudy La condition Arudy a été mis à jour le 2025-12-12 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées