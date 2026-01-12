Cinéma Arudy La femme de ménage Cinéma Saint Michel Arudy
Cinéma Arudy La femme de ménage Cinéma Saint Michel Arudy mardi 27 janvier 2026.
Cinéma Arudy La femme de ménage
Cinéma Saint Michel 11 rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-27
fin : 2026-01-27
Date(s) :
2026-01-27
2h 13min | Thriller
De Paul Feig | Par Rebecca Sonnenshine
Avec Sydney Sweeney, Amanda Seyfried, Brandon Sklenar
En quête d’un nouveau départ, Millie accepte un poste de femme de ménage à demeure chez Nina et Andrew Winchester, un couple aussi riche qu’énigmatique. Ce qui s’annonce comme l’emploi idéal se transforme rapidement en un jeu dangereux, mêlant séduction, secrets et manipulations. Derrière les portes closes du manoir Winchester se cache un monde de faux-semblants et de révélations inattendues… Un tourbillon de suspense et de scandales qui vous tiendra en haleine jusqu’à la dernière seconde.
Séance précédée d’un court métrage .
Cinéma Saint Michel 11 rue Saint-Michel Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinemarudy64@orange.fr
