Cinéma Arudy La femme de ménage Cinéma Saint Michel Arudy

Cinéma Arudy La femme de ménage

Cinéma Saint Michel 11 rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-27

fin : 2026-01-27

Date(s) :

2026-01-27

2h 13min | Thriller

De Paul Feig | Par Rebecca Sonnenshine

Avec Sydney Sweeney, Amanda Seyfried, Brandon Sklenar

En quête d’un nouveau départ, Millie accepte un poste de femme de ménage à demeure chez Nina et Andrew Winchester, un couple aussi riche qu’énigmatique. Ce qui s’annonce comme l’emploi idéal se transforme rapidement en un jeu dangereux, mêlant séduction, secrets et manipulations. Derrière les portes closes du manoir Winchester se cache un monde de faux-semblants et de révélations inattendues… Un tourbillon de suspense et de scandales qui vous tiendra en haleine jusqu’à la dernière seconde.

Séance précédée d’un court métrage .

Cinéma Saint Michel 11 rue Saint-Michel Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinemarudy64@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Cinéma Arudy La femme de ménage

L’événement Cinéma Arudy La femme de ménage Arudy a été mis à jour le 2026-01-10 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées