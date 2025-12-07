Cinéma Arudy La fille mal gardée Opéra ballet au cinéma Cinéma Saint Michel Arudy

Cinéma Arudy La fille mal gardée Opéra ballet au cinéma

Cinéma Saint Michel 11 Rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-07

(The Royal Ballet) 3h30.

De Frederick Ashton, avec Francesca Hayward, Marcelino Sambe.

Lise, fille unique de la veuve Simone, est amoureuse du jeune fermier Colas, mais sa mère nourrit des

projets beaucoup plus ambitieux pour elle. Simone espère la marier à Alain, le fi ls du riche propriétaire

Thomas. Voulant à tout prix épouser Colas plutôt qu’Alain, Lise parvient à déjouer les plans de sa mère.

La Fille mal gardée nous emporte

dans un bonheur bucolique grâce à la musique joyeuse de Ferdinand Hérold et aux

décors colorés d’Osbert Lancaster. .

Cinéma Saint Michel 11 Rue Saint-Michel Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinemarudy64@orange.fr

English : Cinéma Arudy La fille mal gardée Opéra ballet au cinéma

German : Cinéma Arudy La fille mal gardée Opéra ballet au cinéma

Italiano :

Espanol : Cinéma Arudy La fille mal gardée Opéra ballet au cinéma

L’événement Cinéma Arudy La fille mal gardée Opéra ballet au cinéma Arudy a été mis à jour le 2025-11-18 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées