Cinéma Arudy La guitarra flamenca de yerai cortes VOSTFR Arudy

11 Rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques

1h 35min Documentaire VO STFR, Musical De Anton Alvarez Avec Yerai Cortés, Farruquito, C. Tangana. Quand Antón Álvarez rencontre Yerai Cortés, il est fasciné par son talent et intrigué par son histoire familiale. Yerai, figure singulière du flamenco, respecté aussi bien par les gitans les plus traditionalistes que par les artistes avant-gardistes de la nouvelle vague, décide d’entreprendre un voyage avec Antón pour enregistrer un disque. Ses chansons permettent à Yerai d’affronter son passé et à explorer un secret de famille dans une tentative de rédemption vis-à-vis de ses parents. .

cinemarudy64@orange.fr

