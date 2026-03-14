Cinéma Arudy La maison des femmes Cinéma Saint Michel Arudy

Cinéma Arudy La maison des femmes

Cinéma Saint Michel 11 Rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-07

fin : 2026-04-07

Date(s) :

2026-04-07

1h50 Drame de Mélisa Godet avec Karin Viard, Laetitia Dosch, Eye Haidara, Oulaya Amamra.

À la Maison des femmes, entre soin, écoute et solidarité, une équipe se bat chaque jour pour accompagner les femmes victimes de violences dans leur reconstruction. Dans ce lieu unique, Diane, Manon, Inès, Awa et leurs collègues

accueillent, soutiennent, redonnent confiance. Ensemble, avec leurs forces, leurs fragilités, leurs convictions et une énergie inépuisable.

Séance précédée d’un court-métrage. .

Cinéma Saint Michel 11 Rue Saint-Michel Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinemarudy64@orange.fr

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L’événement Cinéma Arudy La maison des femmes Arudy a été mis à jour le 2026-03-12 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées