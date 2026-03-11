Cinéma Arudy La nuit des Icares Soirée spéciale Cinéma Saint Michel Arudy

Cinéma Arudy La nuit des Icares Soirée spéciale

Cinéma Saint Michel 11 Rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 50 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20

fin : 2026-03-20

Date(s) :

2026-03-20

En partenariat avec le club de parapente de la vallée d’Aspe, ACCOUS D’AILES, projection des films primés lors du Festival des ICARES 2025. Pour partager et faire connaitre les exploits et les activités des champions de toutes les disciplines, LA NUIT DES ICARES propose ici une vitrine unique d’un vol libre vivant, vibrant, et sans cesse renouvelé…. En présence de pilotes de l’équipe de la ligue aquitaine de vol libre. Entrée à participation libre. .

Cinéma Saint Michel 11 Rue Saint-Michel Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinemarudy64@orange.fr

