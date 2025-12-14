Cinéma Arudy La Petite Fanfare de Noël Cinéma Saint Michel Arudy

Cinéma Arudy La Petite Fanfare de Noël

Cinéma Saint Michel 11 Rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2025-12-27

fin : 2025-12-27

2025-12-27

0h 40min | Animation, Famille

De Meike Fehre, Sabine Dully

Au cœur de l’hiver, la neige recouvre tout, et le silence s’installe doucement. Mais écoutez bien dans ce grand calme blanc, mille sons vont bientôt éclore ! Tendez l’oreille et vous entendrez la forêt qui fredonne tout bas, la joyeuse cacophonie des petits yétis et la grande fanfare des ours et des renards. L’hiver a sa propre musique saurez-vous l’entendre ? Car c’est avec la musique que la magie de Noël peut commencer !

Programme

– La Mélodie de la montagne (4′)

– Yeti Fiesta (5′)

– Lulu et la symphonie de l’hiver (5′)

– Le Noël des musifants (26′) .

Cinéma Saint Michel 11 Rue Saint-Michel Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinemarudy64@orange.fr

