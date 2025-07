Cinéma Arudy La trilogie d’Oslo Rêves VOSTFR Cinéma Saint Michel Arudy

Cinéma Arudy La trilogie d’Oslo Rêves VOSTFR Cinéma Saint Michel Arudy lundi 4 août 2025.

Cinéma Arudy La trilogie d’Oslo Rêves VOSTFR

Cinéma Saint Michel 11 rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-04

fin : 2025-08-04

Date(s) :

2025-08-04

1h 50min Drame VOSTFR De Dag Johan Haugerud | Par Dag Johan Haugerud. Avec Ella Øverbye, Ane Dahl Torp, Selome Emnetu. Johanne tombe amoureuse pour la première fois de sa vie, de sa professeure. Elle relate ses émotions dans un carnet. Quand sa mère et sa grand-mère lisent ses mots, elles sont d’abord choquées par leur contenu intime mais voient vite le potentiel littéraire. Tandis qu’elles s’interrogent, entre fierté et jalousie, sur l’opportunité de publier le texte, Johanne se démène entre la réalité et le romanesque de son histoire… .

Cinéma Saint Michel 11 rue Saint-Michel Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinemarudy64@orange.fr

English : Cinéma Arudy La trilogie d’Oslo Rêves VOSTFR

German : Cinéma Arudy La trilogie d’Oslo Rêves VOSTFR

Italiano :

Espanol : Cinéma Arudy La trilogie d’Oslo Rêves VOSTFR

L’événement Cinéma Arudy La trilogie d’Oslo Rêves VOSTFR Arudy a été mis à jour le 2025-07-26 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées