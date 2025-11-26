Cinéma Arudy La vie de château, mon enfance à Versailles Cinéma Saint Michel Arudy

Cinéma Arudy La vie de château, mon enfance à Versailles

Cinéma Saint Michel 11 Rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-26

fin : 2025-11-26

Date(s) :

2025-11-26

1h21 Animation. À partir de 6 ans.

De Clémence, Madeleine-Perdrillat, Nathaniel H’limi

Violette a 8 ans, du caractère à revendre et un nouveau tuteur ! En effet, depuis la mort de ses parents, elle doit vivre chez son oncle Régis, agent d’entretien au château de Versailles. Dans les coulisses dorées du Roi Soleil ces deux solitaires vont peu à peu s’apprivoiser, apprendre à se connaître, et se découvrir une nouvelle famille… .

Cinéma Saint Michel 11 Rue Saint-Michel Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinemarudy64@orange.fr

English : Cinéma Arudy La vie de château, mon enfance à Versailles

German : Cinéma Arudy La vie de château, mon enfance à Versailles

Italiano :

Espanol : Cinéma Arudy La vie de château, mon enfance à Versailles

L’événement Cinéma Arudy La vie de château, mon enfance à Versailles Arudy a été mis à jour le 2025-11-18 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées