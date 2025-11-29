Cinéma Arudy La vie de château, mon enfance à Versailles Cinéma Saint Michel Arudy
Cinéma Arudy La vie de château, mon enfance à Versailles Cinéma Saint Michel Arudy samedi 29 novembre 2025.
Cinéma Arudy La vie de château, mon enfance à Versailles
Cinéma Saint Michel 11 Rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29
fin : 2025-11-29
Date(s) :
2025-11-29
1h21 Animation. À partir de 6 ans.
De Clémence, Madeleine-Perdrillat, Nathaniel H’limi
Violette a 8 ans, du caractère à revendre et un nouveau tuteur ! En effet, depuis la mort de ses parents, elle doit vivre chez son oncle Régis, agent d’entretien au château de Versailles. Dans les coulisses dorées du Roi Soleil ces deux solitaires vont peu à peu s’apprivoiser, apprendre à se connaître, et se découvrir une nouvelle famille… .
Cinéma Saint Michel 11 Rue Saint-Michel Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinemarudy64@orange.fr
English : Cinéma Arudy La vie de château, mon enfance à Versailles
German : Cinéma Arudy La vie de château, mon enfance à Versailles
Italiano :
Espanol : Cinéma Arudy La vie de château, mon enfance à Versailles
L’événement Cinéma Arudy La vie de château, mon enfance à Versailles Arudy a été mis à jour le 2025-11-18 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées