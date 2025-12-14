Cinéma Arudy L’arbres de la connaissance VOSTFR Cinéma Saint Michel Arudy

Cinéma Arudy L’arbres de la connaissance VOSTFR

Cinéma Saint Michel 11 rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-28

fin : 2025-12-28

Date(s) :

2025-12-28

1h 40min | Drame, Fantastique

De Eugène Green | Par Eugène Green

Avec Rui Pedro Silva, Ana Moreira, Diogo Doria

En VOSTFR Gaspar, un adolescent de Lisbonne, tombe entre les mains de L’Ogre, un homme ayant fait un pacte avec le Diable. Il utilise le garçon pour attirer des touristes qu’il transforme en animaux pour les manger. Gaspar s’échappe avec un chien et une ânesse dont il va tomber amoureux… .

Cinéma Saint Michel 11 rue Saint-Michel Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinemarudy64@orange.fr

English :

L’événement Cinéma Arudy L’arbres de la connaissance VOSTFR Arudy a été mis à jour le 2025-12-12 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées