Cinéma Arudy Le Mage du Kremlin Cinéma Saint Michel Arudy

Cinéma Saint Michel 11 rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
Début : 2026-02-14
fin : 2026-02-14
2026-02-14
2h25 Thriller de Olivier Assayas.
Avec Paul Dano, Jude Law, Alicia Vikander.
Russie, dans les années 1990. L’URSS s’effondre. Dans le tumulte d’un pays en reconstruction, un jeune homme à l’intelligence redoutable, Vadim Baranov, trace sa voie. D’abord artiste puis producteur de télé-réalité, il devient le conseiller officieux d’un ancien agent du KGB promis à un pouvoir absolu, le futur Tsar Vladimir Poutine. .
Cinéma Saint Michel 11 rue Saint-Michel Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinemarudy64@orange.fr
