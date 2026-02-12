Cinéma Arudy Le Mage du Kremlin VOSTFR Cinéma Saint Michel Arudy

Cinéma Arudy Le Mage du Kremlin VOSTFR

Cinéma Saint Michel 11 rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Début : 2026-02-17

fin : 2026-02-17

2026-02-17

2h25 Thriller de Olivier Assayas. VOSTFR.

Avec Paul Dano, Jude Law, Alicia Vikander.

Russie, dans les années 1990. L’URSS s’effondre. Dans le tumulte d’un pays en reconstruction, un jeune homme à l’intelligence redoutable, Vadim Baranov, trace sa voie. D’abord artiste puis producteur de télé-réalité, il devient le conseiller officieux d’un ancien agent du KGB promis à un pouvoir absolu, le futur Tsar Vladimir Poutine.

Séance précédée d’un court-métrage. .

