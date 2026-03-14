Cinéma Arudy Le mystérieux regard du flamand rose VOSTFR Cinéma Saint Michel Arudy

Cinéma Arudy Le mystérieux regard du flamand rose VOSTFR

Cinéma Saint Michel 11 Rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-06

fin : 2026-04-06

Date(s) :

2026-04-06

1h48 VOSTFR Drame de Diego Cespedes, avec Tamara Cortes, Matías Catalán, Paula Dinamarca.

Début des années 1980, dans le désert chilien. Lidia, 11 ans, grandit au sein d’une famille fl amboyante qui a trouvé refuge dans un cabaret, aux abords d’une ville minière. Quand une mystérieuse maladie mortelle commence à se propager, une rumeur affirme qu’elle se transmettrait par un simple regard. La communauté devient rapidement la cible des peurs et fantasmes collectifs. Dans ce western moderne, Lidia défend les siens. .

Cinéma Saint Michel 11 Rue Saint-Michel Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinemarudy64@orange.fr

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L’événement Cinéma Arudy Le mystérieux regard du flamand rose VOSTFR Arudy a été mis à jour le 2026-03-12 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées