Cinéma Arudy Le rêve américain Cinéma Saint Michel Arudy

Cinéma Arudy Le rêve américain
Cinéma Saint Michel 11 rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
Date :
Début : 2026-02-21
fin : 2026-02-21
Date(s) :
2026-02-21
2h Comédie de Anthony Marciano, avec Jean-Pascal Zadi, Raphaël Quenard.
Personne n’aurait parié sur Jérémy, coincé derrière le comptoir d’un vidéo club à Amiens, ou sur Bouna, lorsqu’il faisait des ménages à l’aéroport d’Orly. Sans contacts, sans argent et avec un niveau d’anglais plus qu’approximatif, rien ne les prédestinait à devenir des agents qui comptent en NBA. Inspiré d’une histoire vraie, ce fi lm raconte le parcours de deux outsiders qui, grâce à leur passion absolue pour le basket et leur amitié indéfectible, ont bravé tous les obstacles pour réaliser leur Rêve Américain. .
Cinéma Saint Michel 11 rue Saint-Michel Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinemarudy64@orange.fr
