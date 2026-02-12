Cinéma Arudy Le rêve américain Cinéma Saint Michel Arudy

Cinéma Arudy Le rêve américain

Cinéma Saint Michel 11 rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-02-24

2h Comédie de Anthony Marciano, avec Jean-Pascal Zadi, Raphaël Quenard.

Personne n’aurait parié sur Jérémy, coincé derrière le comptoir d’un vidéo club à Amiens, ou sur Bouna, lorsqu’il faisait des ménages à l’aéroport d’Orly. Sans contacts, sans argent et avec un niveau d’anglais plus qu’approximatif, rien ne les prédestinait à devenir des agents qui comptent en NBA. Inspiré d’une histoire vraie, ce fi lm raconte le parcours de deux outsiders qui, grâce à leur passion absolue pour le basket et leur amitié indéfectible, ont bravé tous les obstacles pour réaliser leur Rêve Américain.

Séance précédée d’un court-métrage .

