Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Cinéma Arudy Le secret des mésanges Cinéma Saint Michel Arudy

Cinéma Arudy Le secret des mésanges

Cinéma Arudy Le secret des mésanges Cinéma Saint Michel Arudy mercredi 12 novembre 2025.

Cinéma Arudy Le secret des mésanges

Cinéma Saint Michel 11 Rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-12
fin : 2025-11-12

Date(s) :
2025-11-12

1h 17min Animation, Aventure, Famille. A partir de 6 ans.
De Antoine Lanciaux.
Par Antoine Lanciaux, Pierre-Luc Granjon
Avec Lucie Léontiadis, Anton Souverbie-Giorgis, Marina Le Guennec
Lorsque Lucie, 9 ans, arrive à Bectoile pour les vacances, elle n’a aucune idée des aventures qui l’attendent ! Sa mère Caro y mène des fouilles archéologiques avec son collègue Pierrot. Cette dernière a grandi dans ce même village qui est aussi le théâtre d’un secret de famille que Lucie s’apprête à découvrir. Guidée par un couple de mésanges et avec l’aide de son nouvel ami Yann, Lucie est bien décidée à se plonger dans son histoire familiale. Des sous-sols d’un château en ruine à une vieille caravane oubliée à l’orée des bois, cette aventure les mènera de surprises insolites en fabuleuses découvertes !   .

Cinéma Saint Michel 11 Rue Saint-Michel Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine   cinemarudy64@orange.fr

English : Cinéma Arudy Le secret des mésanges

German : Cinéma Arudy Le secret des mésanges

Italiano :

Espanol : Cinéma Arudy Le secret des mésanges

L’événement Cinéma Arudy Le secret des mésanges Arudy a été mis à jour le 2025-11-08 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées