Cinéma Arudy Le temps des moissons VOSTFR Cinéma Saint Michel Arudy

Cinéma Arudy Le temps des moissons VOSTFR

Cinéma Saint Michel 11 Rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-08

fin : 2026-02-08

Date(s) :

2026-02-08

2h 15min | Drame

De Huo Meng | Par Huo Meng

Avec Shang Wang, Chuwen Zhang, Zhang Yanrong

Chuang doit passer l’année de ses dix ans à la campagne, en famille mais sans ses parents, partis en ville chercher du travail. Le cycle des saisons, des mariages et des funérailles, le poids des traditions et l’attrait du progrès, rien n’échappe à l’enfant, notamment les silences de sa tante, une jeune femme qui aspire à une vie plus libre. .

cinemarudy64@orange.fr

English : Cinéma Arudy Le temps des moissons VOSTFR

