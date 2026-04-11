Cinéma Arudy Le testament d’Ann Lee Cinéma Saint Michel Arudy

Arudy

Cinéma Arudy Le testament d’Ann Lee

Cinéma Saint Michel 11 rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 21:00:00

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

2h 17min | Biopic, Drame, Historique, Musical

Interdit 12 ans

La fascinante et incroyable histoire vraie d’Ann Lee, fondatrice du culte religieux connu sous le nom de Shakers. Cette prophétesse passionnée, qui prêchait l’égalité entre les genres et la justice sociale et était adorée par ses fidèles. .

Cinéma Saint Michel 11 rue Saint-Michel Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinemarudy64@orange.fr

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English : Cinéma Arudy Le testament d’Ann Lee

L’événement Cinéma Arudy Le testament d’Ann Lee Arudy a été mis à jour le 2026-04-07 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées