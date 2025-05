Cinéma Arudy Le village aux portes du paradis VOSTFR – Cinéma Saint Michel Arudy, 29 mai 2025 21:00, Arudy.

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : 2025-05-29

Début : 2025-05-29 21:00:00

fin : 2025-05-29

Date(s) :

2025-05-29

2h14 / Drame de Mo Harawe VOSTFR

Avec Canab Axmed Ibraahin, Axmed Cali Faarax, Cigaal Maxamuud Saleebaan

Un petit village du désert somalien, torride et venteux. Mamargade, père célibataire, cumule les petits boulots pour offrir à son fi ls Cigaal une vie meilleure. Sa soeur Arawedo revient vivre avec eux, alors qu’elle vient de divorcer.. Malgré les vents changeants d’un pays en proie à la guerre civile et aux catastrophes naturelles, l’amour, la confiance et la résilience leur permettront de prendre en main leur destinée. .

Cinéma Saint Michel 11 Rue Saint-Michel

Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinemarudy64@orange.fr

