Cinéma Arudy L’engloutie Cinéma Saint Michel Arudy

Cinéma Arudy L’engloutie

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Début : 2026-01-31

fin : 2026-01-31

1h 37min | Drame

De Louise Hémon | Par Louise Hémon, Anaïs Tellenne

Avec Galatea Bellugi, Matthieu Lucci, Samuel Kircher

1899. Par une nuit de tempête, Aimée, jeune institutrice républicaine, arrive dans un hameau enneigé aux confins des Hautes-Alpes. Malgré la méfiance des habitants, elle se montre bien décidée à éclairer de ses lumières leurs croyances obscures. Alors qu’elle se fond dans la vie de la communauté, un vertige sensuel grandit en elle. Jusqu’au jour où une avalanche engloutit un premier montagnard… .

Cinéma Saint Michel 11 Rue Saint-Michel Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinemarudy64@orange.fr

