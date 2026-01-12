Cinéma Arudy L’engloutie Cinéma Saint Michel Arudy
Cinéma Arudy L’engloutie Cinéma Saint Michel Arudy samedi 31 janvier 2026.
Cinéma Saint Michel 11 Rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
Début : 2026-01-31
fin : 2026-01-31
2026-01-31
1h 37min | Drame
De Louise Hémon | Par Louise Hémon, Anaïs Tellenne
Avec Galatea Bellugi, Matthieu Lucci, Samuel Kircher
1899. Par une nuit de tempête, Aimée, jeune institutrice républicaine, arrive dans un hameau enneigé aux confins des Hautes-Alpes. Malgré la méfiance des habitants, elle se montre bien décidée à éclairer de ses lumières leurs croyances obscures. Alors qu’elle se fond dans la vie de la communauté, un vertige sensuel grandit en elle. Jusqu’au jour où une avalanche engloutit un premier montagnard… .
Cinéma Saint Michel 11 Rue Saint-Michel Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinemarudy64@orange.fr
