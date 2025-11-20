Cinéma Arudy Les aigles de la République VOSTFR Cinéma Saint Michel Arudy
Cinéma Arudy Les aigles de la République VOSTFR Cinéma Saint Michel Arudy lundi 15 décembre 2025.
Cinéma Arudy Les aigles de la République VOSTFR
Cinéma Saint Michel 11 rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-15
fin : 2025-12-15
Date(s) :
2025-12-15
2h09 Drame, Thriller, VOSTFR.
De Tarik Saleh, avec Fares Fares, Lyna Khoudri, Zineb Triki, Amr Waked, Cherien Dabis.
George Fahmy, l’acteur le plus adulé d’Egypte, est contraint par les autorités du pays d’incarner le président Sissi dans un film à la gloire du leader. Il se retrouve ainsi plongé dans le cercle étroit du pouvoir. Comme un papillon de nuit attiré par la lumière, il entame une liaison avec la mystérieuse épouse du général qui supervise le film. .
Cinéma Saint Michel 11 rue Saint-Michel Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinemarudy64@orange.fr
English : Cinéma Arudy Les aigles de la République VOSTFR
German : Cinéma Arudy Les aigles de la République VOSTFR
Italiano :
Espanol : Cinéma Arudy Les aigles de la République VOSTFR
L’événement Cinéma Arudy Les aigles de la République VOSTFR Arudy a été mis à jour le 2025-11-18 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées