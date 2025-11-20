Cinéma Arudy Les aigles de la République VOSTFR Cinéma Saint Michel Arudy

Cinéma Arudy Les aigles de la République VOSTFR

Cinéma Saint Michel, 11 rue Saint-Michel, Arudy, Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2025-12-15

fin : 2025-12-15

2025-12-15

2h09 Drame, Thriller, VOSTFR.

De Tarik Saleh, avec Fares Fares, Lyna Khoudri, Zineb Triki, Amr Waked, Cherien Dabis.

George Fahmy, l’acteur le plus adulé d’Egypte, est contraint par les autorités du pays d’incarner le président Sissi dans un film à la gloire du leader. Il se retrouve ainsi plongé dans le cercle étroit du pouvoir. Comme un papillon de nuit attiré par la lumière, il entame une liaison avec la mystérieuse épouse du général qui supervise le film. .

cinemarudy64@orange.fr

