Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Cinéma Arudy Les contes du pommier Cinéma Saint Michel Arudy

Cinéma Arudy Les contes du pommier Cinéma Saint Michel Arudy

Cinéma Arudy Les contes du pommier Cinéma Saint Michel Arudy samedi 11 avril 2026.

Lieu : Cinéma Saint Michel

Adresse : 11 rue Saint-Michel

Ville : 64260 Arudy

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : samedi 11 avril 2026

Fin : samedi 11 avril 2026

Heure de début : 16:30:00

Tarif : 5 5 5 Tarif réduit

Arudy

Cinéma Arudy Les contes du pommier

Cinéma Saint Michel 11 rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 16:30:00
fin : 2026-04-11

Date(s) :
2026-04-11

1h 10min | Animation, Comédie, Drame, Fantastique
De Patrik Pass Jr., Jean-Claude Rozec, David Sukup | Par Kaja Balog, Blandine Jet

Lors d’un séjour chez leur grand-père, Suzanne (8 ans) s’improvise conteuse pour illuminer la maison d’histoires imaginaires et merveilleuses qu’elle raconte à ses deux frères, Tom et Derek, afin de combler l’absence de leur grand-mère. D’abord réticent, le grand-père finit par s’associer à leurs jeux et, par un tour de passe-passe, fait de leur week-end un moment de partage et de joyeux souvenirs.   .

Cinéma Saint Michel 11 rue Saint-Michel Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine   cinemarudy64@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Cinéma Arudy Les contes du pommier

L’événement Cinéma Arudy Les contes du pommier Arudy a été mis à jour le 2026-04-07 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées

À voir aussi à Arudy (Pyrénées-Atlantiques)