Cinéma Arudy Les contes du pommier Cinéma Saint Michel Arudy
Cinéma Arudy Les contes du pommier Cinéma Saint Michel Arudy samedi 11 avril 2026.
Arudy
Cinéma Arudy Les contes du pommier
Cinéma Saint Michel 11 rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 16:30:00
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
1h 10min | Animation, Comédie, Drame, Fantastique
De Patrik Pass Jr., Jean-Claude Rozec, David Sukup | Par Kaja Balog, Blandine Jet
Lors d’un séjour chez leur grand-père, Suzanne (8 ans) s’improvise conteuse pour illuminer la maison d’histoires imaginaires et merveilleuses qu’elle raconte à ses deux frères, Tom et Derek, afin de combler l’absence de leur grand-mère. D’abord réticent, le grand-père finit par s’associer à leurs jeux et, par un tour de passe-passe, fait de leur week-end un moment de partage et de joyeux souvenirs. .
Cinéma Saint Michel 11 rue Saint-Michel Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinemarudy64@orange.fr
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English : Cinéma Arudy Les contes du pommier
L’événement Cinéma Arudy Les contes du pommier Arudy a été mis à jour le 2026-04-07 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées
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