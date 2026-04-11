Cinéma Arudy Les contes du pommier Cinéma Saint Michel Arudy

Arudy

Cinéma Arudy Les contes du pommier

Cinéma Saint Michel 11 rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 16:30:00

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

1h 10min | Animation, Comédie, Drame, Fantastique

De Patrik Pass Jr., Jean-Claude Rozec, David Sukup | Par Kaja Balog, Blandine Jet

Lors d’un séjour chez leur grand-père, Suzanne (8 ans) s’improvise conteuse pour illuminer la maison d’histoires imaginaires et merveilleuses qu’elle raconte à ses deux frères, Tom et Derek, afin de combler l’absence de leur grand-mère. D’abord réticent, le grand-père finit par s’associer à leurs jeux et, par un tour de passe-passe, fait de leur week-end un moment de partage et de joyeux souvenirs. .

Cinéma Saint Michel 11 rue Saint-Michel Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinemarudy64@orange.fr

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English : Cinéma Arudy Les contes du pommier

L’événement Cinéma Arudy Les contes du pommier Arudy a été mis à jour le 2026-04-07 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées