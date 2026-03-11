Cinéma Arudy Les enfants de la résistence Cinéma Saint Michel Arudy

Cinéma Arudy Les enfants de la résistence

Cinéma Saint Michel 11 rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Début : 2026-03-17

fin : 2026-03-17

2026-03-17

1h30 Aventures de Christophe Barratier, avec Lucas Hector, Nina Filbrandt, Octave Gerbi, Artus, Gérard Jugnot.

Pendant l’occupation allemande durant la Seconde Guerre mondiale, François, Eusèbe et Lisa, trois enfants courageux, se lancent dans une aventure secrète résister aux nazis en plein coeur de la France. Sabotages, messages cachés et évasions périlleuses, ils mènent des actions clandestines sous le nez de l’ennemi. L’audace et l’amitié sont leurs seules armes pour lutter contre l’injustice.

Séance précédée d’un court-métrage. .

cinemarudy64@orange.fr

