Cinéma Arudy Les enfants vont bien Cinéma Saint Michel Arudy

Cinéma Arudy Les enfants vont bien

Cinéma Saint Michel 11 rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 EUR

Tarif réduit

Date : 2025-12-30

Début : 2025-12-30

fin : 2025-12-30

Date(s) :

2025-12-30

1h 51min | Drame

De Nathan Ambrosioni | Par Nathan Ambrosioni

Avec Camille Cottin, Juliette Armanet, Monia Chokri

Un soir d’été, Suzanne, accompagnée de ses deux jeunes enfants, rend une visite impromptue à sa sœur Jeanne. Celle-ci est prise au dépourvu. Non seulement elles ne se sont pas vues depuis plusieurs mois mais surtout Suzanne semble comme absente à elle-même. Au réveil, Jeanne découvre sidérée le mot laissé par sa sœur. La sidération laisse place à la colère lorsqu’à la gendarmerie Jeanne comprend qu’aucune procédure de recherche ne pourra être engagée Suzanne a fait le choix insensé de disparaître…

Séance précédée d’un court-métrage .

Cinéma Saint Michel 11 rue Saint-Michel Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinemarudy64@orange.fr

