Cinéma Arudy Les légendaires Cinéma Saint Michel Arudy

Cinéma Saint Michel 11 rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Début : 2026-02-14
fin : 2026-02-14

2026-02-14

1h32 Animation de Guillaume Ivernel. A partir de 6 ans.
Les Légendaires, intrépides aventuriers, étaient les plus grands héros de leur temps. Mais suite à une terrible malédiction, les voilà redevenus… des enfants de 10 ans ! Danaël, Jadina, Gryf, Shimy et Razzia vont unir leurs pouvoirs pour vaincre le sorcier Darkhell et libérer leur planète de l’enfance éternelle…   .

Cinéma Saint Michel 11 rue Saint-Michel Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine   cinemarudy64@orange.fr

