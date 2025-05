Cinéma Arudy Les règles de l’art – Cinéma Saint Michel Arudy, 11 mai 2025 18:00, Arudy.

Pyrénées-Atlantiques

Cinéma Saint Michel 11 Rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Début : 2025-05-11 18:00:00

fin : 2025-05-11

2025-05-11

1h 31min / Aventure, Animation, Comédie, Famille, Science Fiction. A partir de 6 ans

De Peter Browngardt

Par Kevin Costello, Alex Kirwan

Avec Emmanuel Garijo, Eric Bauza, Michel Mella

L’un des plus grands duos comiques de l’Histoire, Daffy Duck et Porky Pig, fait son grand retour au cinéma dans une nouvelle comédie déjantée. Enchaînant les gags et les catastrophes dont seuls les Toons sont capables, Daffy Duck, Porky Pig et une nouvelle venue prénommée Petunia Pig vont tenter de sauver le monde d’une terrible menace. .

Cinéma Saint Michel 11 Rue Saint-Michel

Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinemarudy64@orange.fr

