Cinéma Arudy Les rêveurs Cinéma Saint Michel Arudy

Cinéma Arudy Les rêveurs

Cinéma Saint Michel 11 Rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-19

fin : 2025-12-19

Date(s) :

2025-12-19

1h 46min | Comédie dramatique

De Isabelle Carré | Par Isabelle Carré

Avec Isabelle Carré, Judith Chemla, Tessa Dumont Janod

Élisabeth, comédienne, anime des ateliers d’écriture à l’hôpital Necker avec des adolescents en grande détresse psychologique. À leur contact, elle replonge dans sa propre histoire son internement à 14 ans. Peu à peu, les souvenirs refont surface. Et avec eux, la découverte du théâtre, qui un jour l’a sauvée. .

Cinéma Saint Michel 11 Rue Saint-Michel Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinemarudy64@orange.fr

English :

L’événement Cinéma Arudy Les rêveurs Arudy a été mis à jour le 2025-12-12 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées