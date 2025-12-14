Cinéma Arudy Les rêveurs Cinéma Saint Michel Arudy
Cinéma Arudy Les rêveurs Cinéma Saint Michel Arudy lundi 22 décembre 2025.
Cinéma Arudy Les rêveurs
Cinéma Saint Michel 11 Rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-22
fin : 2025-12-22
Date(s) :
2025-12-22
1h 46min | Comédie dramatique
De Isabelle Carré | Par Isabelle Carré
Avec Isabelle Carré, Judith Chemla, Tessa Dumont Janod
Élisabeth, comédienne, anime des ateliers d’écriture à l’hôpital Necker avec des adolescents en grande détresse psychologique. À leur contact, elle replonge dans sa propre histoire son internement à 14 ans. Peu à peu, les souvenirs refont surface. Et avec eux, la découverte du théâtre, qui un jour l’a sauvée. .
Cinéma Saint Michel 11 Rue Saint-Michel Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinemarudy64@orange.fr
English :
L’événement Cinéma Arudy Les rêveurs Arudy a été mis à jour le 2025-12-12 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées