Cinéma Arudy Les toutes petites créatures 2 Cinéma Saint Michel Arudy

Cinéma Arudy Les toutes petites créatures 2

Cinéma Saint Michel 11 rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

0h38 Animation de Lucy Izzard.

Nos cinq petites créatures sont de retour pour explorer davantage l’aire de jeux faire du train, dessiner sur des tableaux noirs et nourrir les animaux de la ferme le plaisir, la positivité et l’acceptation étant au coeur de chaque épisode. Les petites boules en pâte à modeler des productions Aardman reviennent pour des aventures pleines d’esprit. .

Cinéma Saint Michel 11 rue Saint-Michel Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinemarudy64@orange.fr

English : Cinéma Arudy Les toutes petites créatures 2

