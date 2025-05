Cinéma Arudy L’île des faisans VOSTFR – Arudy, 22 mai 2025 21:00, Arudy.

Pyrénées-Atlantiques

Cinéma Arudy L’île des faisans VOSTFR 11 Rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-22 21:00:00

fin : 2025-05-22

Date(s) :

2025-05-22

1h28 / Fiction. VOSTFR

De Asier Urbieta

Avec Jone Laspiur, Sambou Diaby, Itziar Ituño, Josean Bengoetxea, Jon Olivares, Aia Kruse, Ibrahima Kone, Ximun Fuchs

L’île des faisans est le plus petit condominium au monde. La moitié de l’année, elle appartient à l’État espagnol, et l’autre moitié à l’État français. Il émerge au milieu de la rivière Bidasoa, frontière naturelle qui sépare les deux États. Un couple local, Laïda et Sambou, se promènent devant l’île. Soudain, ils voient deux personnes traverser la rivière à la nage pour tenter de passer de l’autre côté. Quelques jours plus tard, un corps apparaît, celui d’un migrant, et ce juste, lors de l’échange de souveraineté de l’île. Quel Etat prendra ses responsabilités? .

11 Rue Saint-Michel

Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinemarudy64@orange.fr

English : Cinéma Arudy L’île des faisans VOSTFR

German : Cinéma Arudy L’île des faisans VOSTFR

Italiano :

Espanol : Cinéma Arudy L’île des faisans VOSTFR

L’événement Cinéma Arudy L’île des faisans VOSTFR Arudy a été mis à jour le 2025-05-09 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées