Cinéma Arudy Los tigres VOSTFR Cinéma Saint Michel Arudy

Cinéma Arudy Los tigres VOSTFR

Cinéma Saint Michel 11 rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-01

fin : 2026-02-01

Date(s) :

2026-02-01

1h 49min | Policier

De Alberto Rodriguez | Par Alberto Rodriguez, Rafael Cobos

Avec Antonio de la Torre, Bárbara Lennie, Joaquín Nuñez

Frère et sœur, Antonio et Estrella travaillent depuis toujours comme scaphandriers dans un port espagnol sur les navires marchands de passage. En découvrant une cargaison de drogue dissimulée sous un cargo qui stationne au port toutes les trois semaines, Antonio pense avoir trouvé la solution pour résoudre ses soucis financiers voler une partie de la marchandise et la revendre. .

Cinéma Saint Michel 11 rue Saint-Michel Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinemarudy64@orange.fr

