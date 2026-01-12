Cinéma Arudy Love me tender Cinéma Saint Michel Arudy

Cinéma Arudy Love me tender

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Début : 2026-01-20

fin : 2026-01-20

2h 13min | Drame

De Anna Cazenave Cambet | Par Anna Cazenave Cambet

Avec Vicky Krieps, Antoine Reinartz, Monia Chokri

Une fin d’été, Clémence annonce à son ex-mari qu’elle a des histoires d’amour avec des femmes. Sa vie bascule lorsqu’il lui retire la garde de son fils. Clémence va devoir lutter pour rester mère, femme, libre.

Librement adapté de l’ouvrage de Constance Debré (Editions Flammarion, 2020).

Séance précédée d’un court-métrage .

