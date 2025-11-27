Cinéma Arudy Lumière pâle sur les collines VOSTFR Cinéma Saint Michel Arudy

Cinéma Arudy Lumière pâle sur les collines VOSTFR

2h03 Drame. VOSTFR.

De Kei Ishikawa, avec Suzu Hirose, Fumi Nikaidô, Yoh Yoshida, Camilla Aiko, Kouhei Matsushita.

Royaume-Uni, 1982. Une jeune anglo-japonaise entreprend d’écrire un livre sur la vie de sa mère, Etsuko, marquée par les années d’après-guerre à Nagasaki et hantée par le suicide de sa fille aînée. Etsuko commence le récit de ses souvenirs

trente ans plus tôt, lors de sa première grossesse, quand elle se lia d’amitié avec la plus solitaire de ses voisines, Sachiko, une jeune veuve qui élevait seule sa fille. Au fi l des discussions, l’écrivaine remarque une certaine discordance dans les souvenirs de sa mère… les fantômes de son passé semblent toujours là silencieux, mais tenaces. .

Cinéma Saint Michel 11 rue Saint-Michel Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinemarudy64@orange.fr

