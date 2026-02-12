Cinéma Arudy Ma frère Cinéma Saint Michel Arudy
Cinéma Arudy Ma frère Cinéma Saint Michel Arudy dimanche 15 février 2026.
Cinéma Arudy Ma frère
Cinéma Saint Michel 11 rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-15
fin : 2026-02-15
Date(s) :
2026-02-15
1h52 Comédie de Lise Akoka et Romane Gueret, avec Fanta Kebe, Shirel Nataf et Amel Bent.
Shaï et Djeneba ont 20 ans et sont amies depuis l’enfance. Cet été-là, elles sont animatrices dans une colonie de vacances. Elles accompagnent dans la Drôme une bande d’enfants qui, comme elles, ont grandi entre les tours de la Place des Fêtes à Paris. À l’aube de l’âge adulte, elles devront faire des choix pour dessiner leur avenir et réinventer leur amitié. .
Cinéma Saint Michel 11 rue Saint-Michel Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinemarudy64@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Cinéma Arudy Ma frère
L’événement Cinéma Arudy Ma frère Arudy a été mis à jour le 2026-02-10 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées