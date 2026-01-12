Cinéma Arudy Magellan VOSTFR Cinéma Saint Michel Arudy

Cinéma Arudy Magellan VOSTFR

Cinéma Saint Michel 11 rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-06

fin : 2026-02-06

Date(s) :

2026-02-06

2h 43min | Biopic, Drame, Romance

De Lav Diaz | Par Lav Diaz

Avec Gael García Bernal, Roger Alan Koza, Dario Yazbek Bernal

Porté par le rêve de franchir les limites du monde, Magellan défie les rois et les océans. Au bout de son voyage, c’est sa propre démesure qu’il découvre et le prix de la conquête. Derrière le mythe, c’est la vérité de son voyage. .

