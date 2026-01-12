Cinéma Arudy Magellan VOSTFR Cinéma Saint Michel Arudy
Cinéma Arudy Magellan VOSTFR Cinéma Saint Michel Arudy vendredi 6 février 2026.
Cinéma Arudy Magellan VOSTFR
Cinéma Saint Michel 11 rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-06
fin : 2026-02-06
Date(s) :
2026-02-06
2h 43min | Biopic, Drame, Romance
De Lav Diaz | Par Lav Diaz
Avec Gael García Bernal, Roger Alan Koza, Dario Yazbek Bernal
Porté par le rêve de franchir les limites du monde, Magellan défie les rois et les océans. Au bout de son voyage, c’est sa propre démesure qu’il découvre et le prix de la conquête. Derrière le mythe, c’est la vérité de son voyage. .
Cinéma Saint Michel 11 rue Saint-Michel Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinemarudy64@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Cinéma Arudy Magellan VOSTFR
L’événement Cinéma Arudy Magellan VOSTFR Arudy a été mis à jour le 2026-01-10 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées