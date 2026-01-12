Cinéma Arudy Magellan VOSTFR Cinéma Saint Michel Arudy

Cinéma Saint Michel 11 rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : 
2026-02-06
Début : 2026-02-06
fin : 2026-02-06

Date(s) :
2026-02-06

2h 43min | Biopic, Drame, Romance
De Lav Diaz | Par Lav Diaz
Avec Gael García Bernal, Roger Alan Koza, Dario Yazbek Bernal

Porté par le rêve de franchir les limites du monde, Magellan défie les rois et les océans. Au bout de son voyage, c’est sa propre démesure qu’il découvre et le prix de la conquête. Derrière le mythe, c’est la vérité de son voyage.   .

Cinéma Saint Michel 11 rue Saint-Michel Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine   cinemarudy64@orange.fr

