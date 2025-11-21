Cinéma Arudy Marcel et Monsieur Pagnol Cinéma Saint Michel Arudy

Cinéma Arudy Marcel et Monsieur Pagnol

Cinéma Saint Michel 11 rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2025-11-21

fin : 2025-11-21

2025-11-21

1h30 Animation. A partir de 8 ans.

De Sylvain Chomet.

Avec Laurent Lafitte, Géraldine Pailhas, Thierry Garcia.

A l’apogée de sa gloire, Marcel Pagnol reçoit la commande d’une rédactrice en chef d’un grand magazine féminin pour l’écriture d’un feuilleton littéraire, dans lequel il pourra raconter son enfance, sa Provence, ses premières amours… En rédigeant les premiers feuillets, l’enfant qu’il a été autrefois, le petit Marcel, lui apparaît soudain. Ainsi, ses souvenirs ressurgissent au fil des mots l’arrivée du cinéma parlant, le premier grand studio de cinéma, son attachement aux acteurs, l’expérience de l’écriture. Le plus grand conteur de tous les temps devient alors le héros de sa propre histoire.

Séance précédée d’un court-métrage. .

Cinéma Saint Michel 11 rue Saint-Michel Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinemarudy64@orange.fr

