Cinéma Arudy Marty Suprême VOSTFR Cinéma Saint Michel Arudy
Cinéma Arudy Marty Suprême VOSTFR Cinéma Saint Michel Arudy mardi 10 mars 2026.
Cinéma Arudy Marty Suprême VOSTFR
Cinéma Saint Michel 11 rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-10
fin : 2026-03-10
Date(s) :
2026-03-10
2h29 VOSTFR Drame, Biopic de Josh Safdie, avec Timothée Chalamet, Gwyneth Paltrow, Odessa A’zion, Kevin O’Leary, Tyler Okonma.
Marty Mauser, un jeune homme à l’ambition démesurée, est prêt à tout pour réaliser son rêve et prouver au monde entier que rien ne lui est impossible.
Séance précédée d’un court-métrage. .
Cinéma Saint Michel 11 rue Saint-Michel Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinemarudy64@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Cinéma Arudy Marty Suprême VOSTFR
L’événement Cinéma Arudy Marty Suprême VOSTFR Arudy a été mis à jour le 2026-02-13 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées