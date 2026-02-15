Cinéma Arudy Marty Suprême VOSTFR Cinéma Saint Michel Arudy

Cinéma Arudy Marty Suprême VOSTFR Cinéma Saint Michel Arudy mardi 10 mars 2026.

Cinéma Saint Michel 11 rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-10
fin : 2026-03-10

Date(s) :
2026-03-10

2h29 VOSTFR Drame, Biopic de Josh Safdie, avec Timothée Chalamet, Gwyneth Paltrow, Odessa A’zion, Kevin O’Leary, Tyler Okonma.
Marty Mauser, un jeune homme à l’ambition démesurée, est prêt à tout pour réaliser son rêve et prouver au monde entier que rien ne lui est impossible.
Séance précédée d’un court-métrage.   .

Cinéma Saint Michel 11 rue Saint-Michel Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine   cinemarudy64@orange.fr

