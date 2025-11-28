Cinéma Arudy Muganga, celui qui soigne Cinéma Saint Michel Arudy

Cinéma Arudy Muganga, celui qui soigne

Cinéma Saint Michel 11 rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-28

fin : 2025-11-28

Date(s) :

2025-11-28

1h45 Drame. Interdit moins de 12 ans.

De Marie-Hélène Roux, avec Isaach De Bankolé, Vincent Macaigne, Manon Bresch.

Certains combats peuvent changer le cours de l’histoire. Denis Mukwege, médecin congolais et futur Prix Nobel de la paix, soigne au péril de sa vie des milliers de femmes victimes de violences sexuelles en République démocratique du Congo. Sa rencontre avec Guy Cadière, chirurgien belge, va redonner un souffle e à son engagement. .

Cinéma Saint Michel 11 rue Saint-Michel Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinemarudy64@orange.fr

English : Cinéma Arudy Muganga, celui qui soigne

German : Cinéma Arudy Muganga, celui qui soigne

Italiano :

Espanol : Cinéma Arudy Muganga, celui qui soigne

L’événement Cinéma Arudy Muganga, celui qui soigne Arudy a été mis à jour le 2025-11-20 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées