Cinéma Arudy Nuremberg VOSTFR Cinéma Saint Michel Arudy

Cinéma Arudy Nuremberg VOSTFR

Cinéma Saint Michel 11 rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-16

fin : 2026-03-16

Date(s) :

2026-03-16

2h28 VOSTFR Historique, Drame de James Vanderbilt, avec Russell Crowe, Rami Malek, Richard E. Grant, Michael Shannon, Leo Woodall. Tout public avec avertissement.

À l’issue de la Seconde Guerre mondiale, les procès de Nuremberg réunissent juges et accusés nazis pour juger les crimes du régime hitlérien, tandis qu’avocats et magistrats affrontent les enjeux moraux, politiques et humains d’une justice sans précédent dans l’Histoire. .

Cinéma Saint Michel 11 rue Saint-Michel Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinemarudy64@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Cinéma Arudy Nuremberg VOSTFR

L’événement Cinéma Arudy Nuremberg VOSTFR Arudy a été mis à jour le 2026-03-09 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées