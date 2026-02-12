Cinéma Arudy Palestine 36 VOSTFR Cinéma Saint Michel Arudy

Cinéma Arudy Palestine 36 VOSTFR

Cinéma Arudy Palestine 36 VOSTFR Cinéma Saint Michel Arudy lundi 16 février 2026.

Cinéma Arudy Palestine 36 VOSTFR

Cinéma Saint Michel 11 Rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-16
fin : 2026-02-16

Date(s) :
2026-02-16

1h59 VOSTFR- Drame de Annemarie Jacir, avec Jeremy Irons, Hiam Abbass, Kamel El Basha.
Palestine, 1936. La grande révolte arabe, destinée à faire émerger un État indépendant, se prépare alors que le territoire est sous mandat britannique. Un document aussi précieux que passionnant sur l’émergence   .

Cinéma Saint Michel 11 Rue Saint-Michel Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine   cinemarudy64@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Cinéma Arudy Palestine 36 VOSTFR

L’événement Cinéma Arudy Palestine 36 VOSTFR Arudy a été mis à jour le 2026-02-10 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées