Cinéma Arudy Palestine 36 VOSTFR Cinéma Saint Michel Arudy

Cinéma Arudy Palestine 36 VOSTFR

Cinéma Saint Michel 11 Rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

1h59 VOSTFR- Drame de Annemarie Jacir, avec Jeremy Irons, Hiam Abbass, Kamel El Basha.

Palestine, 1936. La grande révolte arabe, destinée à faire émerger un État indépendant, se prépare alors que le territoire est sous mandat britannique. Un document aussi précieux que passionnant sur l’émergence .

