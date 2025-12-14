Cinéma Arudy Panique à Noël Cinéma Saint Michel Arudy

Cinéma Arudy Panique à Noël

Cinéma Saint Michel 11 Rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-30

fin : 2025-12-30

Date(s) :

2025-12-30

1h 20min | Animation, Comédie, Famille

De Henrik Martin Dahlsbakken | Par Susanne Skogstad

Avec Vivid Falk Berg, Vegard Strand Eide, Flo Fagerli

Une adorable famille de souris se prépare à célébrer Noël dans leur chaleureuse maison. Tout est prêt pour des fêtes parfaites… jusqu’à l’irruption d’intrus qui débarquent soudain. Des humains ! Pire une famille d’humains, qui souhaitent eux aussi profiter d’un Noël à la campagne. Mais pas question pour les souris de se laisser déloger ! Elles décident de faire fuir coûte que coûte les trouble-fêtes. La guerre est déclarée, et, dans cette bataille de Noël, personne ne se fera de cadeaux… .

