Cinéma Arudy Premières neiges Cinéma Saint Michel Arudy

Cinéma Saint Michel Arudy samedi 13 décembre 2025.

Cinéma Saint Michel 11 Rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13
fin : 2025-12-13

Date(s) :
2025-12-13

0h37 Animation, Famille. À partir de 6 ans.
La neige n’a pas son pareil pour faire des merveilles. Elle invite au jeu, bien sûr, mais aussi à la rêverie, au fantastique,
à l’observation et à la découverte. Plaisir du toucher, sensation de froid, le blanc envahit l’écran. Ce programme, entre fictions, imaginaires et témoignages documentaires, raconte à hauteur d’enfants leurs premières neiges…   .

Cinéma Saint Michel 11 Rue Saint-Michel Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine   cinemarudy64@orange.fr

