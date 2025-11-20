Cinéma Arudy Premières neiges Cinéma Saint Michel Arudy
Cinéma Arudy Premières neiges Cinéma Saint Michel Arudy samedi 13 décembre 2025.
Cinéma Arudy Premières neiges
Cinéma Saint Michel 11 Rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13
fin : 2025-12-13
Date(s) :
2025-12-13
0h37 Animation, Famille. À partir de 6 ans.
La neige n’a pas son pareil pour faire des merveilles. Elle invite au jeu, bien sûr, mais aussi à la rêverie, au fantastique,
à l’observation et à la découverte. Plaisir du toucher, sensation de froid, le blanc envahit l’écran. Ce programme, entre fictions, imaginaires et témoignages documentaires, raconte à hauteur d’enfants leurs premières neiges… .
Cinéma Saint Michel 11 Rue Saint-Michel Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinemarudy64@orange.fr
English : Cinéma Arudy Premières neiges
German : Cinéma Arudy Premières neiges
Italiano :
Espanol : Cinéma Arudy Premières neiges
L’événement Cinéma Arudy Premières neiges Arudy a été mis à jour le 2025-11-18 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées