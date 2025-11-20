Cinéma Arudy Premières neiges Cinéma Saint Michel Arudy

Cinéma Arudy Premières neiges

Cinéma Saint Michel 11 Rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

0h37 Animation, Famille. À partir de 6 ans.

La neige n’a pas son pareil pour faire des merveilles. Elle invite au jeu, bien sûr, mais aussi à la rêverie, au fantastique,

à l’observation et à la découverte. Plaisir du toucher, sensation de froid, le blanc envahit l’écran. Ce programme, entre fictions, imaginaires et témoignages documentaires, raconte à hauteur d’enfants leurs premières neiges… .

Cinéma Saint Michel 11 Rue Saint-Michel Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinemarudy64@orange.fr

English : Cinéma Arudy Premières neiges

German : Cinéma Arudy Premières neiges

Italiano :

Espanol : Cinéma Arudy Premières neiges

L’événement Cinéma Arudy Premières neiges Arudy a été mis à jour le 2025-11-18 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées