Cinéma Arudy Printemps du cinéma Chers parents Cinéma Saint Michel Arudy

Cinéma Arudy Printemps du cinéma Chers parents

Cinéma Saint Michel 11 Rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

1h30 Comédie de Emmanuel Patron avec André Dussollier, Miou-Miou., Arnaud Ducret, Thomas Soliveres, Pauline Clément.

Quand Alice et Vincent Gauthier convoquent en urgence leurs trois enfants, la fratrie débarque affolée craignant le pire … mais, bonne nouvelle, leurs parents ont en fait touché le Jackpot ! Le problème ils ne comptent pas leur donner un centime. .

