Cinéma Arudy Printemps du cinéma Chers parents Cinéma Saint Michel Arudy

Cinéma Saint Michel 11 Rue Saint-Michel Arudy Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Début : 2026-03-22
fin : 2026-03-22
2026-03-22
1h30 Comédie de Emmanuel Patron avec André Dussollier, Miou-Miou., Arnaud Ducret, Thomas Soliveres, Pauline Clément.
Quand Alice et Vincent Gauthier convoquent en urgence leurs trois enfants, la fratrie débarque affolée craignant le pire … mais, bonne nouvelle, leurs parents ont en fait touché le Jackpot ! Le problème ils ne comptent pas leur donner un centime. .
Cinéma Saint Michel 11 Rue Saint-Michel Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinemarudy64@orange.fr
